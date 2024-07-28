Глава Олимпийского комитета Украины: Белорусские спортсмены для нас не существуют

Глава Олимпийского комитета Украины: Белорусские спортсмены для нас не существуют3
- 28.07.2024, 17:11
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Спортсменов из нашей страны игнорируют.
На пресс-конференции в Париже олимпийские спортсмены из Украины рассказали о трудностях, связанных с ежедневным противостоянием продолжающейся российской агрессивной войне в их родной стране.
Они в очередной раз подвергли критике тот факт, что в общей сложности 15 россиян и 16 белорусов были допущены к участию в Играх под нейтральным флагом. Россия как государство была исключена из МОК, как и Беларусь.
— Пока наших людей убивают, бомбят наши дома в Украине и оккупируют наши границы, Россия не имеет права быть на Олимпийских играх, —приводит BILD слова главы Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.
Гутцайт также рассказал о том, как украинские спортсмены ведут себя в олимпийской деревне, если сталкиваются со спортсменами из России:
— Российские и белорусские спортсмены для нас не существуют. Мы не приветствуем их, не здороваемся, даже не смотрим на них.
Для примерно 150 украинских олимпийцев это крайне сложная ситуация, подчеркнул он: «Все украинцы в олимпийской деревне ощутили на себе войну, потеряли родственников и друзей».