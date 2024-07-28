С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов

С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов1
- 28.07.2024, 20:19
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В сумме — девять человек.
Девять зэков-оккупантов сбежали с полигона в Белгородской области РФ.
Как сообщает местное издание «Пепел», шесть заключенных сбежали с полигона в Корочанском районе в пятницу, 26 июля. Еще трое сбежали в субботу, 27 июля.
Согласно ориентировке, один из заключенных сидел за убийство, второй - за нанесение тяжких телесных, третий - за незаконное лишение свободы. Другие сидели по более мягким статьям.