С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов 1 28.07.2024, 20:19

1,590

В сумме — девять человек.

Девять зэков-оккупантов сбежали с полигона в Белгородской области РФ.

Как сообщает местное издание «Пепел», шесть заключенных сбежали с полигона в Корочанском районе в пятницу, 26 июля. Еще трое сбежали в субботу, 27 июля.

Согласно ориентировке, один из заключенных сидел за убийство, второй - за нанесение тяжких телесных, третий - за незаконное лишение свободы. Другие сидели по более мягким статьям.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com