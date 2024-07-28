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С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов

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  • 28.07.2024, 20:19
  • 1,590
С полигона под Белгородом сбежали две группы зеков-оккупантов

В сумме — девять человек.

Девять зэков-оккупантов сбежали с полигона в Белгородской области РФ.

Как сообщает местное издание «Пепел», шесть заключенных сбежали с полигона в Корочанском районе в пятницу, 26 июля. Еще трое сбежали в субботу, 27 июля.

Согласно ориентировке, один из заключенных сидел за убийство, второй - за нанесение тяжких телесных, третий - за незаконное лишение свободы. Другие сидели по более мягким статьям.

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