Ученые узнали назначение древней пирамиды Луны 28.07.2024, 20:51

Это одно из крупнейших зданий доколумбовой Америки.

Группа археологов под руководством Национального института антропологии и истории (INAH) выяснила назначения пирамиды Луны в Теотиуакане — древнем городе, расположенном в 50 километрах от современной столицы Мексики Мехико. Исследование опубликовано на официальном сайте INAH.

Теотиуакан процветал примерно с 100 по 800 год нашей эры. Его население приближалось к 100 тыс. человек. Пирамиды Луны была одним из крупнейших зданий доколумбовой Америки высотой 42 метра.

Команда провела большое количество измерений, чтобы выяснить, что северо-восточный угол пирамиды Луны совпадает с положением Солнца, когда оно восходит над вулканом Эль-Сихуинго во время летнего солнцестояния.

Исследователи также обнаружили, что юго-западный угол пирамиды совпадает с положением Солнца, когда оно садится за гору во время зимнего солнцестояния.

Расположение пирамиды по направлению к солнцу в день солнцестояния, по-видимому, повлияло на ориентацию всего города, отметили исследователи.

Археологи объяснили, почему названная в честь Луны пирамида была ориентирована на положение Солнца. По словам ученых, дошедшее до нас имя сооружения было дано ему ацтеками во времена, когда Теотиуакан уже был заброшен. Никто не знает, как называли пирамиду Луны ее создатели.

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