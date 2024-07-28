Зеленский пригласил Трампа в Украину 5 28.07.2024, 21:02

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Чтобы «убедиться во всем своими глазами».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину во время телефонного разговора 20 июля.

Если американский политик хочет узнать что-нибудь об Украине – он может приехать и «убедиться своими глазами» или спросить главу государства, заявил Зеленский в интервью японскому общественному вещателю NHK.

Зеленский также заявил, что Украина передавала месседжи команде кандидата в американские президенты.

Трамп же сообщил Зеленскому, что он доступен по любым вопросам и президент Украины может обратиться к нему.

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