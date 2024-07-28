В белорусских вузах большие недоборы

В белорусских вузах большие недоборы1
- 28.07.2024, 22:43
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В альма-матер Лукашенко не могут найти 200 человек.
Вступительная кампания для абитуриентов, которые собирались в университеты на бюджет, закончилась полторы недели назад. Однако у тех, кто не прошел по конкурсу, но мечтает в этом году стать первокурсником, еще есть шанс. По данным сайта kudapostupat.by, три вуза страны объявили дополнительный набор. Все они готовят специалистов для сельского хозяйства. Чтобы успеть в них подать документы, остался один день, пишет «Зеркало».
В списке вузов, которые ищут абитуриентов, Гродненский государственный аграрный университет. Здесь парней и девушек недобрали по трем специальностям:
«производство продукции животного происхождения» (полный срок обучения);
«ветеринарная медицина» (полный и сокращенный срок обучения);
«производство продукции растительного происхождения» (сокращенный срок обучения).
Отметим, что на сокращенную форму могут поступать только выпускники колледжей, которые получили диплом по профилю, что интегрируется с программой вуза. Однако, судя по данным ГГАУ на 18.00 28 июля, вакантных мест для выпускников-2024 тоже более чем достаточно, а именно 42.
Недобор на бюджет и в Белорусской государственной сельхозакадемии. Для выпускников-2024 тут предлагают вакантные места на следующих специальностях:
«бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
«техническое обеспечение производства»;
«производство продукции растительного происхождения»;
«производство продукции животного происхождения».
Судя по данным сайта БГСХА, здесь вакантно свыше 200 мест. Самый большой недобор на специальности «производство продукции растительного происхождения». Есть варианты и для выпускников ССУЗов, которые могут подать документы на сокращенный срок обучения.
Ждут выпускников-2024 и в «Витебской ордена „Знак Почета“ государственной академии ветеринарной медицины».
«ветеринарная медицина»;
«производство продукции животного происхождения».
На эти же специальности приглашают и тех, кто планирует поступать на учебу по сокращенной программе.
По данным сайта академии на 15.00 28 июля вакантны 174 места.