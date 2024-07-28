В белорусских вузах большие недоборы 1 28.07.2024, 22:43

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В альма-матер Лукашенко не могут найти 200 человек.

Вступительная кампания для абитуриентов, которые собирались в университеты на бюджет, закончилась полторы недели назад. Однако у тех, кто не прошел по конкурсу, но мечтает в этом году стать первокурсником, еще есть шанс. По данным сайта kudapostupat.by, три вуза страны объявили дополнительный набор. Все они готовят специалистов для сельского хозяйства. Чтобы успеть в них подать документы, остался один день, пишет «Зеркало».

В списке вузов, которые ищут абитуриентов, Гродненский государственный аграрный университет. Здесь парней и девушек недобрали по трем специальностям:

«производство продукции животного происхождения» (полный срок обучения);

«ветеринарная медицина» (полный и сокращенный срок обучения);

«производство продукции растительного происхождения» (сокращенный срок обучения).

Отметим, что на сокращенную форму могут поступать только выпускники колледжей, которые получили диплом по профилю, что интегрируется с программой вуза. Однако, судя по данным ГГАУ на 18.00 28 июля, вакантных мест для выпускников-2024 тоже более чем достаточно, а именно 42.

Недобор на бюджет и в Белорусской государственной сельхозакадемии. Для выпускников-2024 тут предлагают вакантные места на следующих специальностях:

«бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

«техническое обеспечение производства»;

«производство продукции растительного происхождения»;

«производство продукции животного происхождения».

Судя по данным сайта БГСХА, здесь вакантно свыше 200 мест. Самый большой недобор на специальности «производство продукции растительного происхождения». Есть варианты и для выпускников ССУЗов, которые могут подать документы на сокращенный срок обучения.

Ждут выпускников-2024 и в «Витебской ордена „Знак Почета“ государственной академии ветеринарной медицины».

«ветеринарная медицина»;

«производство продукции животного происхождения».

На эти же специальности приглашают и тех, кто планирует поступать на учебу по сокращенной программе.

По данным сайта академии на 15.00 28 июля вакантны 174 места.

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