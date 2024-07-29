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Четырех российских пропагандистов лишили аккредитаций во время Олимпиады-2024

  • 29.07.2024, 5:55
Четырех российских пропагандистов лишили аккредитаций во время Олимпиады-2024

Им придется поехать домой.

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов российского пропагандистского государственного агентства ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях.

Аккредитации отозваны у трех пишущих журналистов и одного фотокорреспондента, сообщает агентство. Трое из них успели посетить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования.

Пропагандисты утверждают, что в полученном документе от Оргкомитета Игр-2024 нет никаких подробностей, лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

Еще перед началом Олимпиады стало известно, что Франция отказала в аккредитации некоторым российским журналистам, опасаясь шпионажа с их стороны.

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