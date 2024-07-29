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Z-пропагандист рассказал, как «вагнеровцев» разбили в Мали

  • 29.07.2024, 6:00
Z-пропагандист рассказал, как «вагнеровцев» разбили в Мали

Повстанцев было около 1000.

Российские военные пропагандисты до сих пор не могут прийти в себя после разгрома подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке, где россияне попали под мощный удар местных повстанцев.

Один из российских Z-журналистов Арзу Мамедов в своем Telegram-канале подробно рассказал новые подробности произошедшего.

Россияне ехали колонной, это был их разведвзвод. Повстанцы численностью около 1000 человек организовали засаду, заложили взрывчатку и накрыли россиян РПГ и минометами. На помощь вагнеровцам выслали два вертолета, однако оба из них подбили. Подтверждена гибель вагнеровца с позывным «Белый», который являлся администратором канала Grey Zone.

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