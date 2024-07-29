закрыть
29 июля 2024, понедельник, 7:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаут

  • 29.07.2024, 7:34
  • 1,288
РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаут

Взрывы прогремели в Курской области.

В Курской области РФ прогремели мощные взрывы. Сообщается, что регион был атакован беспилотниками. Об это заявил местный губернатор Алексей Смирнов, обратил внимание «Главред».

Он утверждает, что в Курской области работали российские средства противовоздушной обороны.

По его данным, оккупанты якобы сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе. В целом 12 БПЛА якобы были сбиты в Обоянском и Медвенском районах.

Telegram-канал «Жесть Курск» сообщало, что к Курску направлялось большое количество беспилотников. Они двигались «с разных сторон».

В Сети появились видео с кадрами атаки на Курск. Сообщается, что в результате удара была уничтожена подстанция.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин