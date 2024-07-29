РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаут
- 29.07.2024, 7:34
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Взрывы прогремели в Курской области.
В Курской области РФ прогремели мощные взрывы. Сообщается, что регион был атакован беспилотниками. Об это заявил местный губернатор Алексей Смирнов, обратил внимание «Главред».
Он утверждает, что в Курской области работали российские средства противовоздушной обороны.
По его данным, оккупанты якобы сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе. В целом 12 БПЛА якобы были сбиты в Обоянском и Медвенском районах.
Telegram-канал «Жесть Курск» сообщало, что к Курску направлялось большое количество беспилотников. Они двигались «с разных сторон».
В Сети появились видео с кадрами атаки на Курск. Сообщается, что в результате удара была уничтожена подстанция.