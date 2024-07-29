РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаут 29.07.2024, 7:34

1,288

Взрывы прогремели в Курской области.

В Курской области РФ прогремели мощные взрывы. Сообщается, что регион был атакован беспилотниками. Об это заявил местный губернатор Алексей Смирнов, обратил внимание «Главред».

Он утверждает, что в Курской области работали российские средства противовоздушной обороны.

По его данным, оккупанты якобы сбили беспилотник самолетного типа в Медвенском районе. В целом 12 БПЛА якобы были сбиты в Обоянском и Медвенском районах.

Telegram-канал «Жесть Курск» сообщало, что к Курску направлялось большое количество беспилотников. Они двигались «с разных сторон».

В Сети появились видео с кадрами атаки на Курск. Сообщается, что в результате удара была уничтожена подстанция.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com