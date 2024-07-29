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Соратники Харрис придумали новую тактику для борьбы против Трампа 

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  • 29.07.2024, 8:12
  • 7,824
Соратники Харрис придумали новую тактику для борьбы против Трампа 

Кажется, против экс-президента США начали использовать его же оружие.

В Демократической партии используют новую линию атаки на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа — с упором на его «странное» поведение. Об этом 28 июля сообщает The Guardian.

25 июля в пресс-релизе вице-президент и вероятный кандидат в президенты от демократов Камала Харрис опубликовала своеобразную анкету, в которой содержались вопросы насчет того, что Трамп «дал американскому народу». «Дональд Трамп в порядке?» — с этого вопроса анкета начиналась. Седьмой из девяти вопрос был сформулирован: «Трамп старый и довольно странный?».

По мнению журналистов, новая тактика демократов почти наверняка откалибрована так, чтобы найти отклик у молодых и пока не определившихся американских избирателей, которые, как показывают социологические опросы, переходят к высокой вовлеченности в противостояние между Трампом и Камалой Харрис.

На благотворительном мероприятии в штате Массачусетс 26 июля Харрис снова назвало то, что Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс говорили о ней, «просто странным».

«Я имею в виду, что они просто все сводят к этому (странному — ред.)», — заявила Харрис после того, как Трамп 25 июля назвал ее «бездельницей», а Вэнс назвал «бездетной кошатницей».

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