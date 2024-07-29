Политолог: Переговоры трудно даются Лукашенко

Политолог: Переговоры трудно даются Лукашенко1
- 29.07.2024, 9:19
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Диктатор — не в лучшей физической форме.
Пропагадисты крутят ролики об умиротворенных прогулках союзников (если не считать перекошенное лицо Лукашенко), посиделках в беседке да богослужениях в монастыре. И ни слова – о предмете закрытых переговоров.
Что именно так долго обсуждали Лукашенко и Путин за закрытыми дверями?
BGmedia спросил у директора Института мировой политики (Киев, Украина) Евгения Магды.
— Лукашенко и Путин постоянно общаются друг с другом, поэтому нет ничего удивительного в их затворничестве. Путин решил, что Лукашенко должен нагулять святости, поэтому пригласил его на Валаам.
Раз нет четкой информации, значит, переговоры идут по темам, которые не следует обнародовать. Я думаю, Лукашенко, как обычно, просит денег, Путин, как обычно, обуславливает финансовую помощь определенными уступками со стороны Беларуси. Поскольку беларуская промышленность и без того подчинена российскому военно-промышленному комплексу, то говорить о серьезных изменениях не приходятся.
Обратите внимание, что после саммита ШОС в Астане опять показали, что Лукашенко плохо себя чувствовал. Я думаю, что он действительно, мягко говоря, находится не в лучшей физической форме, и переговоры даются ему сложно.