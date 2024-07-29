Дроны накрыли нефтебазу в Курской области РФ 2 29.07.2024, 10:00

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Начался пожар.

В ночь с 27 на 28 июля атаке дронов подверглась нефтебаза в Курской области РФ, в результате которой загорелись три резервуара с топливом. Об этом заявил губернатор региона страны-агрессора Алексей Смирнов, заметил New Voice.

Какой именно объект на базе был атакован дронами, чиновники не сообщают. Однако, по данным местных Telegram-каналов утверждают, что в ночь на 28 июля пожар произошел на нефтебазе Полевая в одноименном селе Курского района. Она уже была атакована дронами в феврале — тогда загорелись два резервуара с дизельным топливом (объемом в 1 тысячу кубометров и 400 кубометров).

Российское Минобороны утверждает о том, что атака повторилась в ночь с 28 на 29 июля. И якобы были сбиты 19 беспилотников самолетного типа над Курской областью, девяти дронов — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областями.

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