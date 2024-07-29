Путин поставил перед Лукашенко «нефтяной вопрос» 29.07.2024, 12:57

3,866

Диктатор проговорился о переговорах.

Путин обсуждал с Лукашенко новую формулу ценообразования на нефть.

По словам Лукашенко, с Путиным он обсуждал три основных вопроса: новую формулу ценообразования на нефть, утилизационный сбор, предоплату за нефть.

«Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) — по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос — утилизационный сбор и третий вопрос — о предоплате за нефть», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, центральное место при этом занимали вопросы безопасности.

«Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, Министерство иностранных дел — по определенным вопросам», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com