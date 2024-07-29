Путин поставил перед Лукашенко «нефтяной вопрос»
- 29.07.2024, 12:57
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Диктатор проговорился о переговорах.
Путин обсуждал с Лукашенко новую формулу ценообразования на нефть.
По словам Лукашенко, с Путиным он обсуждал три основных вопроса: новую формулу ценообразования на нефть, утилизационный сбор, предоплату за нефть.
«Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) — по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос — утилизационный сбор и третий вопрос — о предоплате за нефть», — сказал он.
Вместе с тем, по его словам, центральное место при этом занимали вопросы безопасности.
«Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, Министерство иностранных дел — по определенным вопросам», — добавил он.