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Путин поставил перед Лукашенко «нефтяной вопрос»

  • 29.07.2024, 12:57
  • 3,866
Путин поставил перед Лукашенко «нефтяной вопрос»

Диктатор проговорился о переговорах.

Путин обсуждал с Лукашенко новую формулу ценообразования на нефть.

По словам Лукашенко, с Путиным он обсуждал три основных вопроса: новую формулу ценообразования на нефть, утилизационный сбор, предоплату за нефть.

«Вы поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы (а должны были решить) — по нефтеформуле (новой формуле ценообразования), второй вопрос — утилизационный сбор и третий вопрос — о предоплате за нефть», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, центральное место при этом занимали вопросы безопасности.

«Они закрытый характер носили. Все силовые структуры и министры подключены, Министерство иностранных дел — по определенным вопросам», — добавил он.

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