«Полгода ожидания и отказ по трем пунктам» 29.07.2024, 14:44

История, как белорусы обратились к визовым посредникам.

«Хотелось бы придать огласке ситуацию с тем, как работают визовые агентства на получение «приглашений», чтобы меньше людей в это вляпалось, — говорит белорус. — В январе обратились за помощью в оформлении визы к одному агентству. Хотели, чтобы мать жены приехала к нам в Польшу — причём до мая, то есть, до даты родов, и успела помочь с малышом. В итоге малышу уже почти 2 месяца, а тёща столкнулась с отказом по визе».

Ожидание приглашения и отказ по трём пунктам

Жена читателя рассказала Dzik-у, что вначале договор был такой: фирма делает приглашение для её матери, а затем, если всё получится, помогает с регистрацией. Пара внесла чуть более 795 рублей за оформление приглашения и стала ждать.

Изначально предполагалось, что приглашение сделают за 6 недель. Но в марте, говорит белоруска, сотрудники центра перестали ей отвечать. Отзывались лишь на звонки её матери и обещали, что «на следующей неделе будет готово».

Так прошёл месяц. Белоруска поняла, что с этим надо что-то делать, и связалась напрямую с главой агентства в соцсетях. Тот пояснил, что старые партнёры, с которыми фирма ранее сотрудничала по гостевым визам, прекратили работу в течение февраля-марта.

«Он начал предлагать, чтобы я оформила приглашение своей матери (а фирма потом записала её на подачу). Но сказал, что уточнит — можно так или нет. Оказалось, что нельзя: гродненский визовый центр не принимает приглашения от родственников с ВНЖ — только с ПМЖ или гражданством», — добавляет собеседница.

После этого глава агентства предложил оформить приглашение от другого «партнёра». Белоруска согласилась, тем более что сроки уже поджимали.

Через месяц-полтора приглашение наконец было готово. Но в результате мать белоруски всё равно столкнулась с отказом — причём по нескольким пунктам:

- 2-му («не обосновали цель или условия визита»),

- 10-му («информация, предоставленная для определения целей и условий предполагаемого пребывания, не является достоверной»)

- и 12-му — «имеются обоснованные сомнения относительно достоверности представленных подтверждающих документов или достоверности их содержания».

Расстроенная белоруска тут же написала главе агентства. После этого с ней связалась уже другая сотрудница компании.

Белоруска задала ей вопрос: существует ли вообще человек, который оформил приглашение? На что сотрудница сказала следующее: «Отвечая на ваш вопрос, существует такой человек или не существует, честно скажу: я не могу вам точно ответить. Просто по одной причине — что этот ответ мне даже не даст партнёр» (история переписок есть в редакции — прим.). А затем добавила, что часть людей всё же получили одобрение по приглашениям от данного партнёра.

«Однако я звонил по номеру из приглашения, и ответил вообще не тот человек, чьё имя там указано», — утверждает супруг белоруски.

В какой-то момент пара подняла вопрос о возврате средств — тех самых 795 рублей (за регистрацию они не платили, так как смогли самостоятельно оформить запись через консула). Но сотрудница агентства сказала, что «возврата точно не будет, так как второй части оплаты у вас и так не было, мы закрывали сделку только по предоплате. <.> И приглашение стоило 250 евро, это даже больше, чем была внесена предоплата. По сделке мы ушли в минус, и работа была проделана».

«Но в минус по сделке они ушли только по своей вине, — возмущается белоруска. — И 795 рублей на 17 января было больше, чем 250 евро! Мы рассчитывали податься на апелляцию, потому что, знаете, бывают ошибки. Но когда она абсолютно спокойным голосом сказала, что не знает, существует ли этот человек, партнёр нам никак не поможет, и рефанд никакой не ждите… Я дальше не стала продолжать с ней диалог».

«Возникают вопросы с приглашением»

По совету читателя Dzik порылся в Google-отзывах на эту фирму. Там много позитивных сообщений. Но есть и несколько с описанием похожих ситуаций. Например, «в визе мне отказали, так как документы от агентства не прошли проверку»; «делали мужу деловую визу, пришёл отказ из-за недостоверной информации».

Либо: «Февраль, еду на границу, пока один. 5 часов за рулём, Брест. 13 часов в очереди, прохожу белoрусов. Польская сторона. Возникают вопросы с приглашением. Как оказалось, компания-мошенник выдаёт на имя другой компании приглашения без её ведома, которая ни сном, ни духом» (ради справедливости, согласно прикреплённым документам, фирма, которая выдала приглашение для рабочей визы, оформила слишком много приглашений людям, которые в ней не работают. Из-за этого у пограничников и возникли опасения, что компания выдаёт приглашения исключительно ради приглашений — прим.).

К слову, ранее в СМИ рассказывали о жительнице Лиды, которая пыталась вернуть деньги за неполученную визу (ей отказали из-за необоснования цели или условий пребывания).

Лидчанка посчитала, что виноват визовый центр, так как ей «некачественно оформили документы». Потребовала возврат, визовый центр отказал. Женщина пошла в суд. Однако там иск решили не удовлетворять, поскольку потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, если причиной была недостаточно хорошо выполненная работа. А факт недостатки в работе визового центра подтверждены не были — есть лишь утверждение истицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com