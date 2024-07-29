И Лукашенко с собой прихватите 3 Петр Водкин

29.07.2024, 15:18

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Ветры с востока приносят в Беларусь самый разный бред.

Идея одиозного философа может оказаться близка правителю Беларуси. На днях Александр Дугин опубликовал лаконичный пост:

«Город – это клетка для вымирания. Крупные города необходимо снести. Люди живут только на земле. На асфальте живут вырожденцы и дегенераты. Семья – это дом, а не квартира. Квартира – это гроб».

Можно было бы просто посмеяться над по большей части совершенно безумными выводами идеолога русского ультранационализма. Но становится не так весело, если учесть три обстоятельства:

1. Лет 15 назад уже смеялись над тезисом Дугина о необходимости аннексии Крыма, а в 2014-м – о неизбежности полномасштабной войны между Россией и Украиной. Но то, что казалось немыслимым, реализовалось на практике.

2. В том же духе внезапно высказался патриарх Кирилл: «Мы знаем, в какой кошмар превращаются мегаполисы, как тяжело людям там жить, как смешивается и разрушается при таком образе жизни вся система ценностей».

Глава Русской православной церкви тоже, конечно, не определяет, кому где жить. Однако это уже другой по сравнению с Дугиным уровень. Похоже, что мысль о «возрождении села», высказанная Александром Лукашенко уже четверть века как, становится всё более популярной среди российских элит.

3. Это, в свою очередь, может придать новый импульс старому фетишу Лукашенко. Правитель Беларуси много раз критиковал рост городов, предлагая в качестве альтернативы деревенскую жизнь. Вот и недавно в Александрии он заявил: «Подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах».

Стоит сказать, что пока эти мечты особых последствий не имели. За десятилетия правления «человека от сохи» сельское население Беларуси значительно сократилось, несмотря на все установки сверху.

Однако, чем старше становится Лукашенко, тем упрямее. И сложно предсказать, как срезонируют с его давними фантазиями нынешние веяния в Москве.

Правитель Беларуси принадлежит к той еще советской публике, в анамнезе у которой были планы поворота сибирских рек. Так что существует вероятность, что в какой-то момент от уговоров («берите 50 соток в заброшенном селе, почти даром отдаю») Лукашенко перейдет к более присущим ему методам принуждения.

Ветры с востока приносят в Беларусь самый разный бред, который, к сожалению, зачастую подхватывается местными подражателями. Давеча Дугин наехал на КВН, обозвав его «ядовитой матрицей вырождения» и сформулировав «альтернативу»:

«Надо разрешать только нравственно здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю, а еще лучше паломничество по святым местам. Все остальное надо запретить».

И тут же известный лукашенковский пропагандист набросился на шуточную забаву – хоббихорсингбол (футбольный матч, в котором игроки не просто бегают по полю, а как будто скачут на игрушечных лошадках). Ну да, не паломничество по святым местам…

Конечная цель этой братии сформулирована всё тем же Дугиным: «Наша задача стать глубоко, фундаментально и необратимо несчастными». При этом грустными и многострадальными они хотят сделать других. Но не стать сами.

Один из комментариев по этому поводу гласит: «Непонятно только почему Дугин, настаивающий, чтобы народ из городов ломанулся в село, к истокам, остается в каменных джунглях мегаполисов. Нет, нужно начинать с себя. Айфон на стол, компьютер на нужды армии, рубище, котомку, сухпай и вперед – миссионерствовать в Оптину пустошь».

И Лукашенко с собой прихватите.

Петр Водкин, «Салiдарнасць»

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