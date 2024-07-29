закрыть
29 июля 2024, понедельник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке Беларуси и РФ

6
  • 29.07.2024, 17:54
  • 2,684
Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке Беларуси и РФ
Фото: Getty Images

Опубликован официальный документ.

Правитель РФ Путин распорядился подписать договор о создании единого энергетического рынка «союзного государства». Документ был опубликован 29 июля на официальном портале правовых актов России.

В распоряжении Путина говорится о «целесообразности» подписания на высшем уровне договора о едином энергетическом рынке России и Беларуси. В ходе переговоры Минэнерго РФ по согласованию с МИД страны могут вносить в проект соглашения «изменения, не имеющие принципиального характера».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко