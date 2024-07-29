Путин распорядился подписать договор об объединенном энергорынке Беларуси и РФ 6 29.07.2024, 17:54

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Фото: Getty Images

Опубликован официальный документ.

Правитель РФ Путин распорядился подписать договор о создании единого энергетического рынка «союзного государства». Документ был опубликован 29 июля на официальном портале правовых актов России.

В распоряжении Путина говорится о «целесообразности» подписания на высшем уровне договора о едином энергетическом рынке России и Беларуси. В ходе переговоры Минэнерго РФ по согласованию с МИД страны могут вносить в проект соглашения «изменения, не имеющие принципиального характера».

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