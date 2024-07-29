закрыть
29 июля 2024, понедельник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль

  • 29.07.2024, 18:06
В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль
Герт Вилдерс

Лидер Партии свободы заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».

Турцию следует исключить из НАТО за слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Израиль, заявил лидер Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс в своем X (Twitter).

28 июля Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль «так же, как зашла в Ливию и Карабах». Комментируя эти слова, Вилдерс заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».

«Турцию следует выгнать из НАТО», — отметил политик.

Турция стала членом Североатлантического альянса в 1952 году.

Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном после слов о возможном вводе войск в Израиль. Хусейн был правителем Ирака с 1979 по 2003 год, когда его режим был свергнут. Он поддерживал палестинцев и был негативно настроен по отношению к Израилю.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко