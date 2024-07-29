В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за угрозу войти в Израиль
- 29.07.2024, 18:06
Лидер Партии свободы заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».
Турцию следует исключить из НАТО за слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе войск в Израиль, заявил лидер Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс в своем X (Twitter).
28 июля Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль «так же, как зашла в Ливию и Карабах». Комментируя эти слова, Вилдерс заявил, что турецкий президент «совсем слетел с катушек».
«Турцию следует выгнать из НАТО», — отметил политик.
Турция стала членом Североатлантического альянса в 1952 году.
Глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил Эрдогана с иракским лидером Саддамом Хусейном после слов о возможном вводе войск в Израиль. Хусейн был правителем Ирака с 1979 по 2003 год, когда его режим был свергнут. Он поддерживал палестинцев и был негативно настроен по отношению к Израилю.