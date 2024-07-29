Какие проблемы со здоровьем могут быть у Лукашенко 6 29.07.2024, 18:34

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Вот что обычно происходит с организмом к 70 годам.

В конце прошлой недели Александр Лукашенко находился с рабочим визитом в России, где встречался с Владимиром Путиным. Фотографии обоих диктаторов разлетелись по соцсетям — и многие обратили внимание, что 69-летний Лукашенко визуально «сдал», особенно на фоне коллеги. Точно поставить диагноз по снимкам (тем более когда есть их обработанные версии с разных ракурсов) не сможет ни один врач. Однако, помня о предыдущих «звоночках», указывающих на проблемы Лукашенко со здоровьем, можно предположить, что процессы старения начали значительно на нем отражаться. «Зеркало» рассказывает, как меняется наше тело с возрастом.

Разрушение организма стартует на уровне клеток. На этот процесс довольно трудно влиять, но все не так страшно, как звучит

С возрастом все клетки нашего тела начинают хуже работать. Это неизбежный процесс, который предусмотрен природой. Когда клетка достаточно «состарилась», она умирает. Однако до этого каждая клетка может делиться на новые — и этот процесс поддерживает жизнеспособность организма, при этом количество делений ограничено генетически.

Процесс «изнашивания» клеток идет еще быстрее, если человек подвергается вредному воздействию радиации, химиотерапевтических препаратов или даже солнечного света — поэтому врачи так настойчиво напоминают хотя бы об использовании защитных кремов с SPF и солнечных очков. Правда, от всего застраховаться не получится: ускорять старение клеток могут и «побочные продукты» от их собственной деятельности.

Ухудшение качества клеток и их гибель непосредственно влияют на нормальное функционирование органов, которые из них и состоят. Особенно это касается яичек и яичников, почек и печени, где количество клеток снижается особенно сильно. А вот, например, головной мозг находится в относительной безопасности: у здоровых людей в процессе старения этот орган не теряет много клеток. Это происходит лишь в случае перенесенного инсульта или, например, при развивающейся болезни Паркинсона или Альцгеймера.

Каких недугов точно стоит ожидать с возрастом, так это ослабевания костей и мышц (поэтому становится сложнее делать привычные вещи, а травмы получаются «на ровном месте»), проблем со зрением и слухом, а также недостаточного кровообращения кожи и конечностей (это облегчает получение теплового удара). С возрастом также растет риск развития онкологических заболеваний, а «простая» простуда с большей вероятностью перерастет в пневмонию.

Тем не менее нельзя утверждать, что с возрастом человек точно столкнется со всем списком этих проблем. Их появление зависит от многих факторов — как минимум от того, как вы вкладывались в свою физическую форму в молодости и продолжали ли это делать по мере старения. Например, разница между здоровыми молодым и пожилым сердцем может проявляться лишь во время нагрузок или борьбы с вирусом.

Отдельная тема — влияние генетики на развитие заболеваний. Тот же рак относится к тем патологиям, вероятность развития которых мы наследуем от близких родственников.

Также нельзя сказать, что старение человека — результат только лишь биологических изменений в организме. Для самоощущения, а значит, и общего состояния здоровья важен и психологический возраст. Всемирная организация здравоохранения считает, что старение связано в том числе с закономерными переменами не только внутри организма, но и в наших жизнях.

Свой вклад в неважное состояние человека могут внести выход на пенсию и прекращение трудовой деятельности или смена жилья (например, переезд из города в деревню). А еще накладывает свой отпечаток уход из жизни родственников и близких по возрасту друзей.

Недуги, которым часто подвержены люди в возрасте, не обходят стороной и Лукашенко. Это видно по его публичным появлениям

Среди наиболее распространенных заболеваний у людей в возрасте можно выделить потерю слуха, катаракту и нечеткость зрения, боли в спине и шее, а также остеоартрит (поражение суставов) и остеопороз (снижение плотности костей), хроническую обструктивную болезнь легких (вызывает затруднения дыхания), диабет 2-го типа (клетки организма с большей вероятностью, чем в молодости, снижают чувствительность к инсулину), депрессию и деменцию.

ВОЗ отмечает, что чем старше становится человек, тем выше становится вероятность развития сразу нескольких заболеваний из списка. Часть из этих проблем, похоже, уже затронули и Лукашенко, который скоро отметит свой 70-летний юбилей. Диктатор годами не может восстановиться после операции на коленном суставе и потерял остроту зрения. Об этом свидетельствует то, что он стал часто надевать очки, чтобы прочитать текст, а также карточки-подсказки, написанные очень крупным шрифтом.

Но проблемы с опорно-двигательным аппаратом и глазами вовсе не обязательно сигнализируют о каких-то серьезных проблемах со здоровьем или крайней дряхлости организма. Это считается лишь первыми проявлениями старения. Начинается же процесс увядания примерно после 30 лет, когда большинство функций организма находятся на своем пике.

Более того, такие проблемы вряд ли могут значительно изменить внешний облик человека. Пожалуй, единственная возрастная болезнь из списка, которой такое под силу, это диабет 2-го типа. Может произойти так, что человек наберет вес как раз вследствие этой патологии — из-за неадаптированной системы питания или отсутствия должной терапии.

«Своевременное выявление сахарного диабета у пожилых пациентов сопровождается некоторыми трудностями, — отмечается на сайте 6-й городской больницы Минска. — Симптомы начала диабета в этом возрасте смазаны, могут быть неспецифическими: слабость, утомляемость, снижение памяти, головокружения».

Соответственно, чем дольше не диагностируется или не купируется болезнь, тем больше проблем она успеет вызвать. Но есть и другой сценарий развития событий.

С возрастом люди склонны к увеличению массы тела. Во-первых, они не так много двигаются из-за меньшей мобильности (дают о себе знать ослабевшие суставы и мышцы). Во-вторых, процесс обмена веществ после 60 лет замедляется, но немногие корректируют свой рацион с учетом этого. В таком случае у человека сначала может появиться лишний вес, а потом он станет фактором для развития диабета.

О якобы имеющемся диабете Лукашенко ходят слухи в последние несколько лет. Предположения подкрепляются различными «доказательствами»: тем, что у диктатора ухудшилось зрение (это частое последствие диабета), или видом кистей его рук на снимках. Однако, как мы уже отмечали выше, нельзя делать какие-либо выводы о здоровье конкретного человека на основании этой информации. Так же считает и ВОЗ, утверждающая, что все люди отличаются друг от друга.

— Иногда 80-летние люди по своим физическим и умственным возможностям не уступают многим 30-летним, — констатируют в организации.

Лукашенко к тому же занимается профилактикой некоторых болезней. По крайней мере, если то, что он говорит, правда

И сам Лукашенко, и пропагандистские издания регулярно рассказывают о том, что узурпатор ведет активный образ жизни. Известно, что ранее он играл в футбол, а после операции на колене сменил прежде любимый вид спорта на хоккей, а также стал кататься на лыжах и роликах. «Несколько часов тренировок — неизменно в ежедневном графике Александра Лукашенко», — утверждается на его официальном сайте.

Вероятно, «несколько часов в день» — некоторое преувеличение, но то, что в жизни диктатора физические нагрузки присутствуют хоть в каком-то виде, отрицать сложно: иначе он вряд ли мог бы к 70 годам сохранить способность играть в тот же хоккей даже на любительском уровне. И надо признать, что для поддержания здоровья такой образ жизни вкупе с правильным питанием действительно работает. И более того — не снижает своей эффективности с возрастом.

То, что полноценное питание и посильные физические нагрузки — лучшая профилактика артрита и артроза суставов, рассказывается беларусам и беларускам даже в школьных учебниках. Но это не единственные болезни, появление которых можно отсрочить или вообще не допустить. Также, например, доказано, что у мужчин бег и плавание снижают риск развития нескольких видов рака.

Кроме того, физические нагрузки значительно укрепляют сердечно-сосудистую систему, что, в свою очередь, делает меньшей вероятность инфаркта миокарда, инсульта и ишемической болезни сердца. А еще, к слову, у людей, занимающихся регулярными физическими нагрузками, меньше шансов на развитие диабета, о котором говорилось выше. Поэтому можно сказать, что спорт помогает выбивать «клин клином» — то есть эффективно бороться с возрастными изменениями.

Однозначно негативно влияют на здоровье алкоголь и курение — и этих привычек, если верить Лукашенко, у него как раз нет. Об этом узурпатор рассказывал в начале 2021 года российской телеведущей Наиле Аскер-заде. Тогда Лукашенко объяснял, что «в силу особенностей организма» не любит ни водку, ни самогон и в принципе практически не пьет, поскольку у него «нет фермента, который перерабатывает алкоголь».

Впрочем, на некоторых встречах диктатор все же может выпить. К курению же его отношение гораздо более категоричное.

— Я никогда в жизни не курил, — заявлял Лукашенко в 2002 году. — Но считаю, что это еще большее зло, чем то, что человек употребляет алкоголь.

С годами эта позиция, похоже, не изменилась. В 2019-м, например, диктатор снова резко критиковал курящих, называя их «идиотами».

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