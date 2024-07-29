Прорыв в диагностике болезни Альцгеймера: появился точный анализ крови
- 29.07.2024, 19:03
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Открытие шведских ученых позволит выявлять этот вид деменции без сложных обследований.
Точность разработанного ими анализа крови составила 90%, против 73% при диагностике когнитивных нарушений врачом-специалистом. Обычные же доктора, не специализирующиеся на деменции, способны определить болезнь Альцгеймера только в 61% случаев. Так что анализ справляется с задачей в полтора раза эффективнее, пишут «Детали».
Хитрость диагностики этого заболевания в том, что даже когда в мозге уже скопились измененные белки, проблем с памятью и когнитивными функциями у пациента может и не быть. Раньше в такой ситуации выявить заболевание на сравнительно ранней стадии могла только ПЭТ-КТ, редкое и дорогое обследование.
Но шведские ученые обнаружили следы этих измененных белков в плазме крови. Это все еще непростое и дорогое лабораторное исследование. Приходится проводить спектральный анализ крови. Но уже гораздо проще и дешевле, чем ПЭТ-КТ. Организаторы здравоохранения считают, что внедрение таких анализов позволит удешевить диагностику и, что еще важнее, ускорить очереди на него.
В исследовании участвовали 1213 пожилых людей в том числе и на самых ранних стадиях болезни. И способность увидеть изменения в их организмах особенно важна, ведь уже зарегистрированы два препарата, способных противодействовать развитию заболевания, но только на начальном его этапе. Так что для многих пожилых людей новый анализ может стать буквально спасением.
В Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера, надеются, что результаты исследования на более крупных популяция. И что обще доступные анализы станут обычной медицинской практикой.