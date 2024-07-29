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Лучший британский пловец заболел COVID

  • 29.07.2024, 20:17
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Лучший британский пловец заболел COVID

Трехкратный олимпийский чемпион в воскресенье стал вторым на стометровке брассом, а потом пожаловался на самочувствие.

Трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на COVID на следующий день после завоевания серебра на Играх в Париже.

Пити накануне стал вторым на стометровке брассом, уступив 0,02 секунды итальянцу Николо Мартиненги.

После заплыва британец сказал, что не очень хорошо себя чувствует и у него немного болит горло. За ночь состояние спортсмена ухудшилось, сообщили в команде.

На Олимпиаде в Париже, в отличие от Токио, нет строгих протоколов на случай коронавируса, поэтому Пити может вернуться к соревнованиям уже в пятницу на эстафеты, если ему позволит самочувствие.

Это не первый случай коронавирусной инфекции в Париже — перед Играми вирус обнаружили у пяти членов сборной Австралии по водному поло.

Пити 29 лет, он выиграл золото на стометровке брассом на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также стал чемпионом Олимпиады-2020 в смешанной комбинированной эстафете. У него также три серебряных олимпийских медали.

Пловец рассказывал, что после Токио у него возникли проблемы с алкоголем и психическим здоровьем и он почти ушел из спорта.

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