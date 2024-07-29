Белорусский сценарий в Венесуэле 1 29.07.2024, 20:30

4,146

Николас Мадуро

Венесуэльская оппозиция сейчас представляет самую серьезную угрозу власти Мадуро.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей победе на президентских выборах и, судя по всему, будет занимать этот пост третий срок подряд. Оппозиция обращает внимание на многочисленные фальсификации и нарушения при голосовании и подсчете голосов. Данные многочисленных экзитполов также показывали, что избиратели отдают предпочтения главному сопернику Мадуро — Эдмундо Гонсалесу.

Лидер оппозиции Мария Мачадо, которой запретили участвовать в выборах, призвала сторонников защищать свои голоса, а армию страны — свергнуть правителя.

«Новая-Европа» рассказывает, какими российскими и белорусскими идеями вдохновлялись власти латиноамериканской страны на собственных «выборах».

По данным Национального избирательного совета (CNE), после подсчета 80% голосов нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро набрал более 51% голосов, опередив своего главного соперника Эдмундо Гонсалеса (44%) — кандидата от оппозиционной коалиции, сформировавшей Демократическую единую платформу (PUD). Сам Мадуро охарактеризовал результаты как «триумф мира, стабильности, республиканских идеалов и идей равенства».

Явка составила 59% — выше, чем на выборах 2018 года, которые оппозиция бойкотировала, но значительно ниже, чем в 2006, 2012 и 2013 годах (тогда явка составляла около 70%). На фоне громкой оппозиционной кампании избиратели уже ранним утром воскресенья собрались в очередях к участкам. Потоки желающих проголосовать наблюдались в течение всего дня.

После закрытия участков Гонсалес призвал сторонников остаться и защищать свои голоса, пока комиссии не представят протоколы. «Результаты неоспоримы. Страна выбрала мирные перемены», — написал он.

Лидер оппозиции Мария Мачадо заявила, что их собственные подсчеты показывают победу Гонсалеса. Он, по ее данным, мог получить 70% голосов против 30% Мадуро.

«Мы победили, и все это знают. <…> Все международное сообщество знает, что произошло в Венесуэле и как люди проголосовали за перемены», — сказала Мачадо, добавив, что оппозиция «будет защищать правду».

Венесуэльская оппозиция сейчас представляет самую серьезную угрозу власти Мадуро за многие годы, пишет CNN. Она обещает восстановить демократию в стране и перестроить экономику в случае своей победы.

Победителя, как ожидается, приведут к присяге 10 января 2025 года. Если Мадуро вступит в должность, начнется его третий шестилетний срок подряд на посту президента. Он находится у власти с момента смерти Уго Чавеса в 2013 году.

Кто такая Мария Мачадо и почему она не участвовала в выборах?

56-летняя Мачадо — звезда и лидер коалиционной кампании оппозиции. CNN называет ее «женщиной, которая вдохновила оппозиционное движение Венесуэлы и которую многие избиратели считают реальным соперником действующего президента-социалиста Николаса Мадуро», а Associated Press — «символом надежды, мужества и стойкости для миллионов венесуэльцев».

Мачадо по образованию инженер. Она начинала карьеру в семейной компании Sivensa (в крупнейшем предприятии по производству стали в Венесуэле), а затем вместе с матерью основала благотворительный Фонд Атенеа, средства которого были направлены на помощь детям-сиротам. Она стала политическим активистом в 2002 году, когда основала группу по защите прав избирателей под названием Súmate (в переводе с испанского — «присоединяйся»). Годом позже Súmate уже вела кампанию за организацию всенародного референдума за отставку Уго Чавеса. Кампания провалилась, саму Мачадо обвинили в антиправительственном заговоре.

Мачадо стала одной из ведущих фигур оппозиции во время венесуэльских протестов против правительства Николаса Мадуро в 2014 году. Тогда же начались новые разбирательства о ее причастности к заговору с целью убийства президента. Никакого приговора не последовало, но ей запретили выезд из страны.

Во время этой кампании власти обвинили Мачадо в коррупции, ошибках при составлении декларации и поддержке санкций США, а также запретили ей баллотироваться в течение последующих 15 лет. Поэтому она поддержала Эдмундо Гонсалеса, 74-летнего бывшего дипломата. Лидер оппозиции назвала решение о своем отстранении, поддержанное Верховным судом Венесуэлы, «незаконным, неоправданным и неконституционным». По всей стране арестовали не менее восьми ее сторонников.

«Режим попытается украсть выборы. <…> Сегодня венесуэльцы понимают, что это личная ответственность. Они не ждут, что другие будут защищать их голос. Так ведь? Они сделают это сами», — говорила Мачадо в интервью CNN.

После обнародования результатов выборов Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть Мадуро: «Народ Венесуэлы сказал свое слово: он не хочет Мадуро. Пришло время встать на правильную сторону истории. У вас есть шанс сделать это прямо сейчас», — заявила политик. Однако армия от Мадуро не отвернулись.

Кто признал победу Мадуро и кто — нет?

Лидеры Боливии, Гондураса и Кубы уже поздравили Мадуро с победой. Владимир Путин также выразил готовность «к продолжению» «конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня». «Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», — сказал он.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «серьезную обеспокоенность тем, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа». Он добавил, что «критически важно» обеспечить честный и прозрачный подсчет голосов.

Президенты Перу, Чили, Гватемалы, Коста-Рики, Аргентины и Уругвая поставили под сомнение результаты голосования. Лидер Аргентины Хавьер Милей отказался признавать победу Мадуро, назвав победителем венесуэльского оппозиционера Гонсалеса. «Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы оно признало поражение <…> Аргентина не собирается признавать очередной обман и надеется, что вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа», — написал он в соцсети X.

Глава МИД Перу Хавьер Гонсалес-Олаэчеа назвал голосование в Венесуэле «посягательством на народную волю». «Я категорически осуждаю совокупность нарушений с целью мошенничества со стороны правительства Венесуэлы», — добавил он.

С ним солидарны глава МИД Чили Альберто ван Клаверен и президент Чили Габриэль Борич, который призвал обеспечить «полную прозрачность проверки протоколов».

«Режим Мадуро должен понимать, что результатам, которые он публикует, сложно верить… Мы не будем признавать результаты, которые не поддаются проверке», — написал Борич в X.

Президент Коста-Рики Родриго Чавес также не признал переизбрание Мадуро и отметил, что его страна намерена работать с «демократическими правительствами континента» и международными органами, чтобы «добиться уважения к священной воли народа Венесуэлы».

Почему оппозиция считает выборы украденными?

Лидеры оппозиции заявляли о множестве нарушений на выборах. Они планировали присутствовать на каждом избирательном участке, чтобы следить за возможными фальсификациями, однако Мария Мачадо рассказала, что ей и другим ее коллегам не разрешили присутствовать в Национальном избирательном совете во время подсчета голосов.

Представители оппозиции заявили, что получили доступ только к 30% данных, которые должны быть предоставлены для проверки. По независимым подсчетам, на 30% избирательных участков кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес победил действующего президента.

Опросы перед выборами показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который находится у власти уже 11 лет: в частности, данные экзит-пола американской компании Edison Research показали, что Гонсалес победил с перевесом более 30 процентных пунктов. По ним у кандидата от оппозиции 65%, а у Мадуро — не более 31%.

«Наш экзит-пол прогнозирует убедительную победу Эдмундо Гонсалеса. Кандидат от оппозиции имеет широкую поддержку практически во всех демографических группах.

Николас Мадуро не только отстает с огромным отрывом среди основных оппозиционных групп, таких как молодые и городские избиратели, он также отстает на двузначные числа среди тех, кто ранее был его основным электоратом, — избирателей в возрасте 60+ и сельских избирателей», — проанализировал исполнительный вице-президент Edison Роб Фарбман.

Компания Meganalisis из Венесуэлы и вовсе прогнозировала, что Гонсалес получит 65% голосов, а Мадуро — чуть менее 14%. Сомневаться в прозрачности подсчета голосов представителей оппозиции заставила также шестичасовая задержка публикации результатов после закрытия участков.

Помимо этого, в стране работало лишь небольшое число независимых наблюдателей за выборами — четверо от ООН и техническая группа из Центра Картера. Глава избирательной комиссии Венесуэлы отозвал приглашение наблюдателям ЕС. Также о планах отправиться на выборы говорил экс-президент Аргентины Альберто Фернандес, однако 24 июля стало известно, что Боливарианская Республика отозвала свое приглашение политику.

Чем фальсификации в Венесуэле напоминают выборы в России и Беларуси?

Независимый наблюдатель за выборами Роман Удот выразил мнение, что ситуация в Венесуэле развивается по белорусскому сценарию: есть победитель от власти и от оппозиции, а также выборочные доказательства победы оппозиционного кандидата.

— Все электоральные диктатуры электоральны одинаково, ну или очень похожи. Мадуро идет на третий срок. Это очень похоже на бесконечные сроки Лукашенко и Путина. Все уже засиделись. Естественно, страна недовольна, и люди хотят перемен. У власти начинается борьба с оппозиционными кандидатами, — говорит он.

Власти Венесуэлы используют российские трюки недопущения до выборов, отмечает эксперт: когда ничего нельзя придумать против человека, но, тем не менее, он лишен возможности баллотироваться.

— В России могут объявить иностранным агентом или возбудить какое-то уголовное дело. Мачадо по такому же сценарию отстранили от выборов на 15 лет, но, тем не менее, ничего такого преступного она не совершила и остается на свободе. Настоящей опасности от нее никакой нет, доказать власти ничего не могут, и их единственная цель — как в России, так и в Беларуси и Венесуэле — просто не дать человеку баллотироваться. А доказательства «виновности» — абсолютно пустые.

Эксперт предположил, что в законодательной сфере власти Венесуэлы также черпали российские идеи: так, весной они приняли закон «о борьбе с фашизмом». Удот провел параллель с российскими запретами, например, с законом о «реабилитации нацизма».

В Венесуэле, как и в России, стараются визуально выделять «главного» кандидата в глазах избирателя, обращает внимание Удот:

— Выборы в Венесуэле проводятся электронно, но не так, как в России, — там избиратель должен прийти на участок и оставить свой бумажный след, который потом можно пересчитать. Машины, которые отключены от любой сети, просто помогают эти голоса фиксировать. И действующий президент Мадуро на экране кабины для голосования появлялся 13 раз и занял всю первую из четырех строк в избирательном документе. В России также пытались выделить «основного» кандидата, но от обратного — его описание в бюллетене занимало всего две строчки, в то время как описание других кандидатов — намного больше.

В соцсетях распространился скрин репортажа официальной телекомпании Венесуэлы Telesur. Смотря на него, эксперт провел параллель между «мадуровскими 132%» и «чуровскими 146%»:

— Представитель власти Николас Мадуро победил с 51%, но самое интересное, что сумма голосов всех кандидатов равняется 132,2%. Кроме того, у всех, кроме двух лидеров, результаты невероятно одинаковы: по 4,6%. <…> Да, мы понимаем, что 146% из России и 132% из Венесуэлы — это «просто ошибка», но эта ошибка стала возможна именно благодаря тому, что результаты рисовались одной рукой и происходят из одного центра.

Нарушают ли свободу слова в Венесуэле?

По данным правозащитной организации Laboratorio de Paz, перед выборами задержали не менее 76 человек, большинство из которых помогали оппозиционерам вести избирательные кампании. Помимо этого, аналитики отметили, что в стране во время предвыборной кампании власти заблокировали минимум пять независимых интернет-СМИ. В целом, согласно отчету за 2023 год, подготовленному Институтом прессы и общества Венесуэлы, в стране заблокировали 46 национальных и международных СМИ, а также сайты гражданских организаций.

«Государству было недостаточно закрыть традиционные СМИ и телевизионные станции, задушить и полностью ликвидировать печатные СМИ, закрыть десятки сотен радиостанций по всей территории — теперь оно нацелилось на цифровые СМИ и блокирует их», — сказал один из авторов отчета Йогер Контрерас.

В стране также растет неравенство в контексте доступа к интернету, отмечается в докладе.

«Цифровой разрыв в Венесуэле продолжает расширяться, и отчасти это связано с ограниченным прогрессом в инфраструктуре. Несмотря на то, что наблюдается рост предложения услуг провайдерами, высокие цены, ограниченное покрытие в отдаленных районах, перебои с электроснабжением, экономический кризис делают всеобщий доступ к этому праву, имеющему решающее значение для осуществления других прав, все более недостижимым для граждан», — говорится в отчете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com