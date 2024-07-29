Алина Змушко заняла восьмое место в финальном заплыве на Олимпиаде
- 29.07.2024, 23:39
Белорусская пловчиха еще выступит на 200 м брассом.
29 июля на Играх во Франции состоялся решающий заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом — с участием белоруски Алины Змушко.
Накануне 27-летняя Змушко, казалось, выжала из себя максимум, обновив личный и национальный рекорд. По итогам полуфиналов ее время было пятым — 1.05,93. И это серьезный прорыв, ведь на прошлых Играх в Токио Алина в этой дисциплине показала 21-й результат (1.07,58).
В финале белоруска плыла по второй дорожке. Первую половину дистанции она закончила восьмой, на этом месте и финишировала со временем 1.06,54.
Змушко еще выступит на 200 м брассом.
Напомним, 27 июля пловец Илья Шиманович был десятым. На Олимпиаде в Париже спортсмены из нашей страны выступают в нейтральном статусе.