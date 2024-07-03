Байден объяснил, почему «едва не заснул» во время дебатов с Трампом 2 3.07.2024, 9:24

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Президент США заявил, что он не оправдывается.

Президент США Джо Байден признал, что его выступление во время президентских дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом было не лучшим из-за смены часовых поясов после двух зарубежных поездок в начале июня.

Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в городе Маклин, штат Вирджиния, во вторник, 2 июля, сообщает Reuters.

«У меня был не лучший вечер, но дело в том, что, как вы знаете, я не был очень умным… Я решил несколько раз объехать вокруг света, проехав около 100 часовых поясов перед дебатами… Не послушался моего персонала, вернулся и чуть не заснул на сцене. Это не оправдание, но это объяснение», — отметил Байден.

Он совершил две поездки во Францию и Италию в течение двух недель в прошлом месяце, вылетев ночью с саммита Большой семерки, чтобы принять участие в сборе средств вместе с бывшим президентом Бараком Обамой в Лос-Анджелесе 15 июня, а на следующий день вернулся в Вашингтон.

Затем он провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде, готовясь к дебатам 27 июня.

Представители Белого дома заявляли, что Байден имел проблемы с выступлением во время дебатов из-за простуды. В то же время сам президент не упоминал о болезни.

Новый опрос Reuters/Ipsos, показал, что каждый третий демократ считает, что Байдену следует прекратить свою кампанию по переизбранию после дебатов. В то же время, как пишет издание, ни один известный представитель демократов не выглядит лучше него в гипотетическом поединке против Трампа.

Двухдневный опрос показал, что и 78-летний Трамп, и 81-летний Байден сохраняют поддержку 40% зарегистрированных избирателей, что свидетельствует о том, что Байден не потерял позиций после дебатов.

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