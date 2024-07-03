Дагестан пошел против Кремля Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»

3.07.2024, 10:15

После тщательного анализа шариатских текстов.

Муфтият Дагестана все же запретил носить никаб. Но пока временно.

Еще вчера решение было противоположным, и отдел фетв при муфтияте Дагестана не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба».

Сегодня же заммуфтия региона заявил, что СМИ все неправильно истолковали и ограничения введены «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

В конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призывал срочно запретить носить никаб в России после терактов в Дагестане и ростовском СИЗО. За месяц до этого с такой инициативой выступал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Телеграм-канал «Ойда заберите гойду»

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