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В Турции автобус с белорусскими туристами протаранил бетонный столб

  • 3.07.2024, 11:50
В Турции автобус с белорусскими туристами протаранил бетонный столб

Сообщается о большом количестве раненых.

Сегодня, 3 июля автобус с белорусскими и российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья, пишет издание nehir.net.

Туристический микроавтобус врезался в боковые ограждения на въезде на кольцевую дорогу.

Тяжелораненый водитель скончался в больнице. Туда же были доставлены 20 туристов, в том числе 16 граждан России и 4 гражданина Беларуси — все они получили травмы.

При этом некоторые туристы, несмотря на полученные травмы, сопротивлялись и отказывались ехать в больницу, пишет местное издание.

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