В Турции автобус с белорусскими туристами протаранил бетонный столб
- 3.07.2024, 11:50
Сообщается о большом количестве раненых.
Сегодня, 3 июля автобус с белорусскими и российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья, пишет издание nehir.net.
Туристический микроавтобус врезался в боковые ограждения на въезде на кольцевую дорогу.
Тяжелораненый водитель скончался в больнице. Туда же были доставлены 20 туристов, в том числе 16 граждан России и 4 гражданина Беларуси — все они получили травмы.
При этом некоторые туристы, несмотря на полученные травмы, сопротивлялись и отказывались ехать в больницу, пишет местное издание.