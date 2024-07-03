В Турции автобус с белорусскими туристами протаранил бетонный столб 3.07.2024, 11:50

Сообщается о большом количестве раненых.

Сегодня, 3 июля автобус с белорусскими и российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в турецкой провинции Анталья, пишет издание nehir.net.

Туристический микроавтобус врезался в боковые ограждения на въезде на кольцевую дорогу.

Тяжелораненый водитель скончался в больнице. Туда же были доставлены 20 туристов, в том числе 16 граждан России и 4 гражданина Беларуси — все они получили травмы.

При этом некоторые туристы, несмотря на полученные травмы, сопротивлялись и отказывались ехать в больницу, пишет местное издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com