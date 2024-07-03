BILD: РФ ищет мертвых детей по всему миру 1 3.07.2024, 14:15

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Немецкий журналист рассказал, для чего.

Российские власти ищут по всему миру мертвых детей, чтобы украсть их личности для своих агентов.

Об этом пишет немецкое издание BILD. Журналист издания напомнил, что в 2013 году в Германии судили, а затем экстрадировали в РФ двух российских агентов, которые долго жили в стране под фальшивыми именами Андреас и Хайдрун Аншлаг, изображая семейную пару. Даже их дочь не знала, что родители шпионы Кремля с 1980-х годов.

«Эти люди живут рядом с нами целые десятилетия с полностью фальшивой идентичностью. Иногда они создают семьи, где даже дети не знают настоящей жизни родителей. Не знают, что они российские шпионы. Такие агенты - особенность в первую очередь России. Они делают это уже больше 100 лет», - рассказал автор расследования о семье Аншлаг и всей системе российской тайной агентуры в Германии Флориан Фаде.

Он отметил, что особенность в том, что таких людей посылают в нужную страну с полностью сфальсифицированной личностью. Иногда ее создают на основе реально существовавших.

«Такие люди действительно были, а потом их личность заимствовали. В основном это были дети. Российские, а раньше советские дипломаты работали по всему миру, в том числе в Южной Америке и Африке. Там они гуляли по кладбищам и искали умерших детей, переписывали их имя и дату рождения. Именно детей, потому что о них мало известно и можно быстро перенять их личность. Затем они подделывали свидетельства о рождении в тех странах. Личности тех детей воровали, создавали на их основе новые и рассылали шпионов», - детализировал Фаде.

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