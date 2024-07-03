Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ4
- 3.07.2024, 14:35
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Москва также перестанет платить взносы.
Государственная дума и Совет Федерации приняли заявление о приостановке участия делегации России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Москва также перестанет платить взносы, сообщает «Радио Свобода».
«Предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия, неготовность к предметной дискуссии, в том числе по актуальным вопросам обеспечения равной и неделимой безопасности, свидетельствуют о крайней деградации ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия», – говорится в заявлении.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила «незамедлительно» направить телеграмму о принятом решении на сессию ПА ОБСЕ, которая проходит в эти дни в Румынии.
«Последней точкой» в сложившейся ситуации российские парламентарии назвали «демонстративный» отказ Румынии в выдаче виз членам делегации России для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.
Румыния ранее отказала в выдаче виз членам российской делегации в связи с агрессией России против Украины.
Россия не участвовала уже как минимум в четырех заседаниях и сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ: в Великобритании в 2022 году, Канаде и Армении в 2023 году и в Австрии в этом году. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в феврале говорил, что членов российской делегации в рамках работы ассамблеи «никуда не приглашают».