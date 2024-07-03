Ученые: Кошки-рыболовы могут крякать как утки 3.07.2024, 15:05

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Так они заманивают добычу.

Ученые, изучающие колонии птиц в Бангладеш, запечатлели на камеру редкое и необычное поведение кошек-рыболовов.

Эти кошки обладают невероятными охотничьими навыками. Как оказалось, они также могут крякать как утки, пишет New Voice.

Камеры, установленные на высоте 8 метров в кронах деревьев на северо-востоке Бангладеш, неожиданно зафиксировали, как кошки-рыболовы крадут птенцов из гнезд. Это открытие стало настоящим сюрпризом для ученых, поскольку ранее считалось, что эти животные охотятся исключительно в водоемах. Приспособления для водной охоты, такие как большие премоляры для захвата скользкой добычи и полуперепончатые лапы, помогали им добывать рыбу, но теперь стало ясно, что они также могут лазать по деревьям в поисках пищи.

Это открытие помогает объяснить, как кошки-рыболовы выживают в период затопления их мест обитания. Они могут дополнять свой рацион, состоящий в основном из рыбы, птицами. Однако, охота на деревьях не защищает их от самой большой угрозы — конфликта с человеком. Доцент Мунтасир Акаш из Университета Дакки сообщил, что каждые две недели в Бангладеш возникает новый конфликт между людьми и кошками-рыболовами. Поэтому усилия по сохранению этих кошек должны стать приоритетными, и необходимо научно оценить все возможные меры по смягчению последствий.

Стабильные популяции водно-болотных птиц могут стать выгодным вариантом для водно-болотных угодий, рыбоводческих кошек и местных жителей, которые зависят от этих угодий.

Исследование, опубликованное в журнале Mammalia, подчеркивает уязвимость кошек-рыболовов (Prionailurus viverrinus), которые обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на отсутствие естественных хищников, они классифицируются как уязвимые в Красном списке МСОП из-за вмешательства человека.

Лишь 6−11 процентов территорий, где они живут, находятся под защитой.

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