закрыть
3 июля 2024, среда, 19:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден задумался о выходе из предвыборной гонки

4
  • 3.07.2024, 18:24
  • 2,366
Байден задумался о выходе из предвыборной гонки
Джо Байден

Президент США «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

Президент США Джо Байден после провальных дебатов с Дональдом Трампом задумался о перспективах продолжения предвыборной гонки, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников из окружения политика.

Пока, как заявил один из собеседников, Байден все еще активно борется за переизбрание. Однако в частной беседе он признал, что понимает возможность провала своей кандидатуры, если в ближайшие дни не сможет убедить американцев в том, что он готов продолжить заниматься своей работой.

«Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал собеседник издания.

Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Байден, несмотря на это, обещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох
Штаны – архитектурное излишество
Штаны – архитектурное излишество Ирина Халип
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко
Смерть экс-посла Беларуси в Германии — на руках Лукашенко Леонид Невзлин
Улететь и затаиться за рекой туманной
Улететь и затаиться за рекой туманной Владимир Халип