Байден задумался о выходе из предвыборной гонки 4 3.07.2024, 18:24

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Джо Байден

Президент США «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

Президент США Джо Байден после провальных дебатов с Дональдом Трампом задумался о перспективах продолжения предвыборной гонки, пишет The New York Times со ссылкой на собеседников из окружения политика.

Пока, как заявил один из собеседников, Байден все еще активно борется за переизбрание. Однако в частной беседе он признал, что понимает возможность провала своей кандидатуры, если в ближайшие дни не сможет убедить американцев в том, что он готов продолжить заниматься своей работой.

«Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал собеседник издания.

Еще один советник Байдена сказал изданию, что президент «прекрасно осознает стоящие перед ним политические проблемы».

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу. Байден, несмотря на это, обещал не снимать свою кандидатуру с выборов.

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