Путин поручил переписать всех иностранцев, владеющих крупными российскими компаниями 3 3.07.2024, 18:39

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Диктатор РФ подписал указ.

Диктатор РФ Владимир Путин своим указом обязал экономически значимые организации (ЭЗО) уведомлять Минэкономразвития и Банк России о наличии иностранных совладельцев, пишет «Интерфакс».

Согласно документу, ЭЗО обязаны информировать Минэкономразвития о наличии или отсутствии иностранцев, которые прямо или косвенно владеют компанией. Аналогичные сведения организации должны направлять в Банк России в случае, если ЭЗО или дочерние предприятия компании являются финансовыми организациями. Указ разрешает не отправлять уведомление о владельцах с пакетом акций менее 5%, если они торгуются на бирже.

В документе отмечается, что Минэкономразвития и ЦБ РФ могут передавать полученные данные в суд, прокуратуру, Следственный комитет РФ, МВД и ФСБ по их требованиям для ознакомления в связи с уголовными или административными делами. Минэкономразвития и Банк России также обязаны по запросу самой компании выдавать ей заключение о наличии или отсутствии иностранных владельцев. Такой документ будет действовать три месяца.

«Ответственность за полноту, достоверность и актуальность указанной информации несет экономически значимая организация», — подчеркивается в указе.

Статус экономически значимых организаций позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании, либо передать право на них кому-то другому. Сейчас в правительственный перечень ЭЗО включены девять компаний.

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