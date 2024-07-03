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Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки

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  • 3.07.2024, 20:10
Белый дом назвал ложью данные о том, что Байден обдумывает выход из гонки

Представитель Белого дома отреагировал на материал The New York Times.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал «абсолютной ложью» материал газеты The New York Times (NYT) о том, что президент США Джо Байден не уверен в необходимости продолжения предвыборной гонки.

Белому дому не дали достаточно времени для ответа, считает Бейтс. «Это утверждение абсолютно ложно. Если бы New York Times предоставила нам больше, чем 7 минут, для комментариев, мы бы им об этом сказали», — написал он в социальной сети Х.

3 июля NYT опубликовала материал, основанный на беседах с участниками команды Байдена, в котором говорилось, что президент США обдумывает выход из предвыборной гонки. «Он знает, что, если у него будет еще два таких мероприятия, мы окажемся в другом месте», — сказал один из собеседников издания, имея в виду неудачное выступление Байдена на теледебатах. По его словам, американский президент признал, что не исключает возможности своего провала, если в ближайшее время не убедит избирателей в том, что он готов возглавлять страну. В то же время, отмечала NYT, пока что Байден намерен продолжить участие в борьбе за переизбрание.

В ночь с 27 на 28 июня в США прошли первые предвыборные теледебаты между действующим американским президентом Джо Байденом и его оппонентом из Республиканской партии, экс-президентом Дональдом Трампом. Байден выступил неудачно, 57% опрошенных CNN респондентов заявили об отсутствии уверенности в его способности руководить страной.

Провальное выступление Байден объяснил усталостью из-за утомительного путешествия перед дебатами. «Не послушал своих сотрудников, вернулся и чуть не уснул на сцене», — сказал он. Ранее снимать свою кандидатуру с выборов американский президент отказался.

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