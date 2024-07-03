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Лукашенко снова пожаловался на Литву и Польшу

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  • 3.07.2024, 20:14
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Лукашенко снова пожаловался на Литву и Польшу

На этот раз в Астане.

Александр Лукашенко пожаловался на Литву и Польшу, которые «в одностороннем порядке незаконно перекрыли Беларуси доступ к портам на Балтике». Такое заявление политик сделал в интервью информагентству «Казинформ» накануне саммита ШОС в Астане, который пройдет 3 и 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко. Сам диктатор 3 июля прилетел в Астану.

У Александра Лукашенко среди прочего спросили о том, каким он видит участие Беларуси по транспортному и транзитному направлениям в рамках ШОС.

— Перспективные направления нашей совместной работы — синхронизация развития международных транспортных коридоров, таких как «Север — Юг», «Восток — Запад», их сопряжение с инициативой наших китайских друзей «Один пояс, один путь». В свое время мы выступили с данной инициативой, и уже немало сделано для ее реализации, — ответил узурпатор.

— Когда в 2020 году Литва и Польша в одностороннем порядке незаконно перекрыли Беларуси доступ к портам на Балтике, мы оперативно перестроили нашу логистику на российские порты, начали развивать транспортное сообщение, включая модернизацию инфраструктуры, с нашими партнерами по ЕАЭС, Китаем.

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