Reuters: Страны НАТО договорились выделить Украине 40 млрд евро 3.07.2024, 21:49

Решение о военной помощи планируют утвердить на саммите НАТО в Вашингтоне.

Представители стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) договорились о предоставлении Украине 40 млрд евро на финансирование военной помощи в 2025 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Официально решение о финансировании военной помощи Киеву, по словам собеседника агентства, будет принято 9-11 июля на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал участников Альянса утвердить решение о ежегодном выделении 40 млрд евро из бюджета организации на финансирование военной помощи Украине, но это предложение, как отмечает Reuters, союзники не поддержали.

В то же время, как утверждает источник агентства, представители стран-членов НАТО предварительно договорились ежегодно пересматривать взносы членов организации на будущих саммитах Альянса.

Кроме того, уже в 2025 году НАТО подготовит два отчета по Украине, в котором отобразят, какая страна-участница организации какой объем помощи предоставляет Киеву. Это, как сказал источник, нужно для того, чтобы прозрачно и справедливо распределить финансовое бремя между участниками Альянса.

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