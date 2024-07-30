В Чехии рассматривают создание легиона добровольцев из украинцев 30.07.2024, 6:06

По примеру Польши.

Министерство обороны Чехии изучает опыт Польши по созданию легиона добровольцев из украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Чехии Яны Черноховой в эфире Interview ČT 24.

«Мы хотим продолжать подготовку украинских солдат, поэтому почему бы не охватить этим процессом, возможно уже чешских граждан, которые относят себя к украинской национальности, и сформировать какое-то подразделение», - сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что, как и в Польше, зачисление солдат в такое подразделение в Чехии должно быть добровольным.

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