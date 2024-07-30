Заговор Шойгу против Белоусова: в Минобороны РФ царит хаос
- 30.07.2024, 8:06
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Российские СМИ раскрыли подробности.
Задержание экс-заместителя Шойгу, награжденного ранее званием Героя России, Дмитрия Булгакова, заставило хорошенько понервничать и самого бывшего министра обороны страны-агрессора, о чем пишут российские СМИ, передает Диалог.UA.
Пропагандистский паблик сообщает, что задержание бывшего заместителя Шойгу, а речь идет о Дмитрии Булгакове, весьма сильно заставило понервничать и самого экс-министра Шойгу.
Ранее источники говорили, что, уходя из Минобороны, Шойгу получил некий иммунитет. Белоусов обещал его не догонять.
Впрочем, атмосфера в высшем руководстве Минобороны сейчас напряженная. Поговаривают, в пятницу вечером Шойгу звонил нескольким высокопоставленным людям и обсуждал, как положить конец так называемым «генеральским чисткам Белоусова».
Также есть информация и о том, что Шойгу имел телефонный разговор с Николаем Патрушевым, однако эти данные не подтверждены.
Российские СМИ отмечает, что задержание Булгакова открывает прямой путь к Сергею Шойгу. Делом формально занималась ФСБ, однако неофициально есть информация, что перечень необходимых документов предоставил ведомству именно Белоусов.