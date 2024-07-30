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Стихия оставила без света почти 2000 населенных пунктов Беларуси

  • 30.07.2024, 9:01
  • 2,226
Стихия оставила без света почти 2000 населенных пунктов Беларуси

В Минэнерго раскрыли подробности.

За прошедшие сутки из-за непогоды электроснабжение нарушалось в 1917 населенных пунктах страны, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Было обесточено 6168 трансформаторных подстанций, 171 ферма, 24 котельных.

Больше всего отключений было в Минском, Дзержинском, Мозырском, Ивьевском, Воложинском, Пинском, Ошмянском, Лидском, Молодечненском, Лельчицком районах. Сильный шквалистый ветер привел к падению деревьев на провода, их обрыву, повредил опоры линий электропередачи.

Энергетики работали в усиленном режиме. Было задействовано 479 аварийных бригад составом 1205 человек и 430 единиц техники.

По данным на 6.00 30 июля восстановительные работы продолжаются в 48 населенных пунктах.

«Энергоснабжающие организации продолжают непрерывный мониторинг ситуации — погодные условия остаются сложными. Сегодня утром в стране сохранится усиление северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с. На большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы», — рассказали в Минэнерго.

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