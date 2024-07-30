Лукашенко позвонил глава «Роснефти» 4 30.07.2024, 11:20

2,396

Игорь Сечин

Фото: Getty Images

Россия и Беларусь не могут договориться по цене на нефть.

Сегодня утром состоялся телефонный разговор между Лукашенко и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Как сообщили в пресс-службе Лукашенко разговор состоялся по инициативе Сечина.

«Главная тема разговора — перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией», — кратко проинформировали в пресс-службе.

Отметим, Лукашенко после встречи с Путиным собрал совещание, на котором проговорился о том, что одной из главных тем разговора с главой Кремля была нефть —новая формула ценообразования, утилизационный сбор, предоплата за нее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com