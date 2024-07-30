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Лукашенко позвонил глава «Роснефти»

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  • 30.07.2024, 11:20
  • 2,396
Лукашенко позвонил глава «Роснефти»
Игорь Сечин
Фото: Getty Images

Россия и Беларусь не могут договориться по цене на нефть.

Сегодня утром состоялся телефонный разговор между Лукашенко и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Как сообщили в пресс-службе Лукашенко разговор состоялся по инициативе Сечина.

«Главная тема разговора — перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией», — кратко проинформировали в пресс-службе.

Отметим, Лукашенко после встречи с Путиным собрал совещание, на котором проговорился о том, что одной из главных тем разговора с главой Кремля была нефть —новая формула ценообразования, утилизационный сбор, предоплата за нее.

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