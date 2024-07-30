Грузин на белорусской границе лишился €235 тысяч 2 30.07.2024, 11:44

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Средства изъяты таможенниками до решения суда.

Гражданин Грузии лишился 235 тыс. евро на границе Беларуси и Литвы. Средства изъяты таможенниками до решения суда. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК, сообщает ГТК.

Мужчина ехал на автомобиле Volkswage через пункт пропуска «Бенякони». Он задекларировал 235 тыс. евро. При провозе суммы свыше 100 тыс. долларов в эквиваленте на границе требуется предоставить документы о происхождении средств.

«Гродненские таможенники усомнились в подлинности заявленных сведений и провели проверку, в результате которой выяснилось, что деньги поступили гражданину от несуществующих фирм», — говорится в сообщении ГТК.

В итоге деньги были изъяты, возбуждено уголовное дело.

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