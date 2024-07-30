закрыть
30 июля 2024, вторник, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус победил в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле

1
  • 30.07.2024, 12:21
  • 1,022
Белорус победил в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле
Евгений Золотой

Евгений Золотой пришел первым.

Белорусский спортсмен Евгений Золотой пробился в полуфинал турнира по академической гребле в Париже, проинформировала пресс-служба НОК Беларуси.

На канале Vaires-sur-Marne Евгений Золотой отлично прошел вторую часть дистанции. Вторым финишировал Гедрюс Беляускас из Литвы.

Заезды за выход в решающие медальные финалы пройдет 1 августа. Медали в этой дисциплине разыграют 3 августа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко