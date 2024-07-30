Белорус победил в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле

Белорус победил в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле1
- 30.07.2024, 12:21
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Евгений Золотой пришел первым.
Белорусский спортсмен Евгений Золотой пробился в полуфинал турнира по академической гребле в Париже, проинформировала пресс-служба НОК Беларуси.
На канале Vaires-sur-Marne Евгений Золотой отлично прошел вторую часть дистанции. Вторым финишировал Гедрюс Беляускас из Литвы.
Заезды за выход в решающие медальные финалы пройдет 1 августа. Медали в этой дисциплине разыграют 3 августа.