Белорус победил в четвертьфинале олимпийского турнира по академической гребле 1 30.07.2024, 12:21

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Евгений Золотой

Евгений Золотой пришел первым.

Белорусский спортсмен Евгений Золотой пробился в полуфинал турнира по академической гребле в Париже, проинформировала пресс-служба НОК Беларуси.

На канале Vaires-sur-Marne Евгений Золотой отлично прошел вторую часть дистанции. Вторым финишировал Гедрюс Беляускас из Литвы.

Заезды за выход в решающие медальные финалы пройдет 1 августа. Медали в этой дисциплине разыграют 3 августа.

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