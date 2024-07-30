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Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Лишь 10% работников поддерживали диктатора

5
  • 30.07.2024, 13:30
  • 4,192
Бывший сотрудник администрации Лукашенко: Лишь 10% работников поддерживали диктатора

Чиновники выступают против режима.

«Зеркало» поговорило с бывшим сотрудником администрации Лукашенко. Тот рассказал, что идейных людей, которые поддерживают Лукашенко, в его администрации к 2020 году было около 10%.

— Все остальные были адекватными. Они имели доступ к различным источникам информации, ездили за границу, в том числе в страны Запада.

На то время они прекрасно понимали, в каком состоянии находится страна, куда она идет, но по тем или иным причинам оставались работать.

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