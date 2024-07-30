Бюджет Беларуси ушел в минус 1 30.07.2024, 13:53

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Наблюдается дефицит средств.

Во втором квартале бюджет Беларуси оказался дефицитным. Об этом сообщает Нацбанк.

В апреле — июне консолидированный бюджет (он включает республиканский и местные бюджеты) был исполнен с дефицитом.

Нацбанк сообщил, что темпы роста расходов консолидированного бюджета были высокими. В частности, правительство задействовало средства казны для стимулирования внутреннего спроса — за счет расходов на работу бюджетных организаций, а также на инновационную и инвестиционную деятельность.

Напомним, по итогам прошлого года вместо ожидаемого дефицита доходы республиканского бюджета превысили расходы на 1,56 млрд рублей. В этом году дефицит республиканского бюджета, по прогнозам чиновников, составит почти 4 млрд 751,1 млн рублей.

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