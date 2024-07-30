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В российском Ростове вспыхнул мощный пожар

  • 30.07.2024, 14:00
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В российском Ростове вспыхнул мощный пожар

Накануне очевидцы слышали сильный взрыв.

В России и дальше каждый день вспыхивают пожары, 30 июля «эстафету» подхватил Ростов-на-Дону. Там горит склад с поликарбонатом, огонь охватил сотни квадратных метров площади.

Об этом пишут местные СМИ. Очевидцы рассказывают, что пожару предшествовал взрыв, в сети же появились сообщения о возможном хранении на горящем складе значительных запасов комплектующих для производства беспилотников, передает obozrevatel.com.

По данным местных информационных изданий, склад с поликарбонатом, на котором вспыхнул пожар, находится на ул.Таганрогской, 144.

«Площадь пожара на складе с поликарбонатом на Таганрогской, 144, увеличилась до 500 квадратов. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Местные жители жалуются на едкий запах», – отмечает одно из СМИ.

В соцсетях жители города жалуются, что перед началом пожара они слышали взрыв, однако пропагандисты пытаются списать все на бытовые причины.

«Очевидцы сообщают, что все началось из-за электрощитка — по их словам, оборудование не выдержало и взорвалось, и из-за этого начался пожар», – уверяют в одном из каналов.

Тем временем в сети также появилась информация о том, что на упомянутом складе россияне могли хранить большое количество комплектующий для производства дронов.

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