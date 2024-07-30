Российские политзаключенные «пропадают» из колоний 30.07.2024, 17:25

Информации об их местонахождении нет до сих пор.

Из российских колоний исчезли еще как минимум двое политзаключенных — Илья Яшин и Кевин Лик. Об этом сообщают адвокат Яшина Татьяна Соломина и мать Лика Виктория. В настоящий момент неизвестно, куда могли вывезти заключенных, пишет The Moscow Times.

Илья Яшин в конце 2022 года был приговорен к 8,5 года колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ. Кевина Лика приговорили к четырем годам колонии общего режима в декабре 2023 года. Согласно решению суда, он фотографировал «места дислокации» войсковой части в Майкопе, после чего отправлял фотографии по электронной почте «представителю иностранного государства». На момент вменяемых Кевину преступлений ему было 16 лет.

29 июля стало известно, что из СИЗО и колоний в неизвестном направлении вывезли четверых российских политзаключенных.

Так, за сутки исчезли сооснователь «Мемориала», правозащитник Олег Орлов, художница Александра Скочиленко, а также бывшие главы штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева. Информации об их местонахождении нет до сих пор.

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