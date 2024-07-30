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Финляндия и Швеция прекратили закупки российского СПГ

  • 30.07.2024, 19:05
Финляндия и Швеция прекратили закупки российского СПГ

Импорт запретили санкции ЕС.

Финская Gasum прекратила закупки СПГ из РФ с 26 июля, объявив форс-мажор по своему контракту с «Криогаз-Высоцком» НОВАТЭКа. Июньские санкции ЕС запретили импорт СПГ из РФ через внесетевые терминалы, что также затронуло поставки в Швецию. В июне и июле Хельсинки и Стокгольм продолжили закупки российского СПГ, Финляндия при этом увеличила импорт из США и Норвегии.

Финская Gasum, как и ожидалось, с 26 июля прекратила закупки российского СПГ с завода НОВАТЭКа и Газпромбанка «Криогаз-Высоцк». 14-й пакет санкций ЕС запрещает импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к газотранспортной системе.

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