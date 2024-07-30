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Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты

  • 30.07.2024, 19:48
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Reuters узнало, когда Харрис объявит своего кандидата в вице-президенты
Камала Харрис

СМИ назвали четверых претендентов.

Уже на следующей неделе вице-президент США Камала Харрис планирует начать предвыборные мероприятия. Это произойдет сразу после объявления ею кандидата в вице-президенты.

Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из анонимных источников издания, Харрис объявит своего кандидата на должность вице-президента США перед поездкой на следующей неделе в штаты, голоса которых могут решить судьбу президентских выборов.

В последние годы в такие штаты причисляют, среди прочего, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин.

Планируемая поездка может свидетельствовать о том, что Харрис близится к принятию решения о том, кто станет ее партнером в предвыборной кампании.

В краткий список рассматриваемых кандидатов СМИ отнесли в частности:

губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро,

сенатора США Марка Келли из Аризоны,

губернатор Миннесоты Тима Волца,

министра транспорта Пита Бутиджеджа.

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