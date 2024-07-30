Оппозиция Венесуэлы обещает новые митинги по итогам выборов 30.07.2024, 19:59

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Большинство стран региона не признало официальные итоги выборов.

Венесуэльская оппозиция продолжит акции против официальных итогов президентских выборов, победителем которых избирком объявил диктатора Николаса Мадуро. Об этом во вторник, 30 июля, сообщила лидер оппозиционного движения Vente Venezuela Мария Корина Мачадо.

Противники действующей власти получили доступ к 73,2 процента протоколов с избирательных участков, пояснила Мачадо. По ее словам, выяснилось, что оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутиа победил во всех штатах Венесуэлы, набрав в сумме более 6,2 млн голосов, а Мадуро — лишь 2,7 млн. Независимые наблюдатели также говорят об уверенной победе оппозиции.

Накануне на улицы венесуэльских городов вышли сотни тысяч человек. В столкновениях с полицией погибли трое из них, пишет газета El Nacional. Силовики попытались ворваться в резиденцию посла Аргентины, где укрываются шесть оппозиционеров. Мачадо 30 июля объявила о новой акции протеста у здания ООН в Каракасе.

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