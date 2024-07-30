Умер Питер Реддуэй, «голос» советских диссидентов на Западе 30.07.2024, 23:34

Питер Реддуэй

Он был автором книг о советских диссидентах.

Умер Питер Реддуэй, американский и британский историк, политолог и правозащитник, специалист по России, автор книг по истории диссидентского и правозащитного движения в России и Советском Союзе. Ему было 84 года. Он скончался 29 июля в США, другие подробности не приводятся.

Реддуэй в 1960–80-е годы способствовал публикации книг и статей советских диссидентов в странах Запада, привлекал внимание западной общественности к их преследованиям в СССР.

Питер Реддуэй родился в Великобритании, учился в британских университетах. Будучи студентом, а затем аспирантом-русистом, в 1950-е годы не раз приезжал в СССР на стажировки в МГУ. В 1960 году был выслан из Советского Союза. Впоследствии в США возглавлял Кеннановский институт перспективных российских исследователей, был профессором Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

В 1969 году Реддуэй стал сооснователем Фонда имени Александра Генцена, при поддержке которого на Западе были опубликованы работы советских диссидентов и правозащитников, в том числе Андрея Амальрика, Юлия Даниэля, Павла Литвинова и других. Также он способствовал переводам на английский язык издаваемой диссидентами «Хроники текущих событий». Вышедшая в 1972 году книга «Неподцензурная Россия» стала одной из первых академических публикаций о советском диссидентском движении на Западе. Реддуэй также немало сделал для предания гласности фактов о советской карательной психиатрии. Этой теме была посвящена вышедшая в 1977 году книга «Психиатрический террор». Реддуэй также входил в редакционную коллегию журнала «Хроника прав человека», основанного в США Валерием Чалидзе. Автор воспоминаний «Диссиденты», в которых он рассказывает о своем знакомстве и сотрудничестве со многими советскими диссидентами и активистами.

Реддуэй также изучал историю реформ в России и постсоветских странах, известна его критика радикальных реформ начала 1990-х годов, которые он называл «рыночным большевизмом». Выступал также с критикой Владимира Путина. «Нужда в этих службах по-прежнему сохраняется, так как внутрироссийские медиа, особенно телевидение, очень предвзяты в пользу путинского режима. В последние годы это только ухудшается, и всегда будет сохраняться необходимость борьбы с цензурой, которая в России сейчас очень сильна», – говорил Питер Реддуэй в 2020 году.

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