Главаря ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране
- 31.07.2024, 7:34
- 5,702
Ликвидирован и телохранитель террориста.
Главарь радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.
Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.
В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.
Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.
Сам Израиль пока не комментировал информацию.
Обновлено в 07:53 ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.