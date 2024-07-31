закрыть
31 июля 2024, среда, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главаря ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

  • 31.07.2024, 7:34
  • 5,702
Главаря ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Ликвидирован и телохранитель террориста.

Главарь радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.

Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.

Сам Израиль пока не комментировал информацию.

Обновлено в 07:53 ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обитатель минного поля
Обитатель минного поля Владимир Халип
Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко