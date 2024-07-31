Главаря ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране 31.07.2024, 7:34

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Ликвидирован и телохранитель террориста.

Главарь радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.

Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.

Сам Израиль пока не комментировал информацию.

Обновлено в 07:53 ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.

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