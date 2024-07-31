Убийство Фарион: эксперт составила психологический портрет подозреваемого 2 31.07.2024, 9:02

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Одна фраза в суде говорит о многом.

Клинический психолог Ярослава Евтищенко проанализировала поведение 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.

В комментарии «24 Каналу» она рассказала, о чем могут свидетельствовать его заявления и поступки во время судебного заседания. По ее мнению, выражение «время покажет» может говорить об отсутствии раскаяния или попытке избежать ответственности.

«Оно также может быть проявлением пренебрежения к ситуации и суду в целом. Возможно, у подозреваемого есть нарциссические черты, выражающиеся в демонстрации равнодушия и пренебрежения к окружающим», - объясняет Евтищенко.

Также психолог обратила внимание на беспокойное поведение парня - он перебирал дело, пил воду, скрещивал руки и демонстративно зевал. По ее мнению, таким образом он мог пытаться успокоить себя. «Это может указывать на внутреннюю тревожность, возможно, даже из-за страха перед наказанием или неспособность контролировать свои эмоции в стрессовой ситуации», - добавила она.

Евтищенко обратила внимание на дерзкие, но защитные ответы парня, а также на закрытую позу. Также она отметила демонстрацию языка, быстрое перемещение глаз, косую улыбку и демонстративную зевоту.

«Это может свидетельствовать о глубокой неуверенности в себе, которая скрывается под маской дерзости и демонстративного безразличия. Его поведение может быть попыткой скрыть настоящие эмоции и страхи», - подчеркнула она.

По мнению психолога, во время заседания речь Зинченко была ограниченной. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне образования или ограниченном круге общения. Заявление о заинтересованности психологией могло быть попыткой показаться более умным и осведомленным, считает она. «Возможно, подозреваемый имеет ограниченный кругозор, что влияет на его способность к критическому мышлению и планированию», - добавила Евтищенко.

Она увидела в парне черты, которые указывают на сочетание самоуверенности и внутренней недосформированности личности. Подозреваемый хорошо поддается влиянию, добавила психолог.

Также она проанализировала обстоятельства убийства языковеда. По ее словам, выстрел с близкого расстояния может свидетельствовать о следующих вещах:

объективация жертвы, когда ее воспринимают как объект, а не живого человека;

высокая агрессивность - для людей с таким поведением характерны безжалостность или хладнокровие.

Евтищенко говорит, что уверенное и техническое выполнение действий свидетельствует о спланированной деятельности, а не импульсивной конфликтной ситуации. В то же время она добавила, что выбор яркой одежды для маскировки указывает на несоответствие в планировании убийства.

«Возможно, подозреваемый имеет склонность к импульсивным действиям или недооценивает значение маскировки, что может свидетельствовать о его молодости и неопытности», - объясняет она.

Сообщалось, что подозреваемый изучил передвижение Фарион. Однако то, что он не обратил внимание на расположение камер видеонаблюдения, может свидетельствовать об определенной самоуверенности и недооценке деталей.

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