Bloomberg: Россияне несут огромные потери 2 31.07.2024, 16:10

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Путину пришлось пойти на решение, которое ударит по экономике.

Глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянам, которые вступят в ряды армии агрессора России для участия в войне против Украины, теперь будут платить не 200, а 400 тысяч российских рублей. Оккупанты понесли большие потери и пытаются набрать новобранцев, пишет Bloomberg.

В указе Путина сказано, что военные, которые подпишут контракт с Минобороны для участия в войне в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, должны получить единовременную выплату на сумму 400 тысяч рублей (примерно 4 600 долларов)

Условие выплаты – выполнение «задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».

Решение Кремля – новое доказательство того, что у войск РФ трудности с набором новобранцев-оккупантов, которые понесли огромные потери с момента начала полномасштабной войны.

Согласно оценкам Запада, потери россиян убитыми и ранеными достигли показателя в 500 000 человек.

Также в материале подчеркивается, что форсирование гонки за выплаты в регионах РФ ухудшила ситуацию с рабочей силой и перегрела экономику. Предприятиям придется повышать зарплаты, чтобы конкурировать с предложениями Минобороны.

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