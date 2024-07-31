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МИД Германии впервые с 1989 года вызвал посла Китая

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  • 31.07.2024, 17:04
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МИД Германии впервые с 1989 года вызвал посла Китая

Впервые после разгона на площади Тяньаньмэнь.

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая в Берлине в связи с кибератакой 2021 года на картографическое ведомство, за которой стоят китайские государственные субъекты.

Об этом сообщает DW.

Представитель немецкого МИД Себастьян Фишер заявил, что Берлин «решительно выступает против кибердеятельности, направленной против Германии».

Он добавил, что «опасность, которую представляют китайский шпионаж и китайские кибератаки», нельзя недооценивать.

Кибератака 2021 года была нацелена на Федеральное агентство картографии и геодезии (BKG) во Франкфурте-на-Майне. Оно анализирует спутниковые и географические данные и готовит карты – в частности для спецслужб.

По информации Spiegel, кибератаку осуществила китайская хакерская группировка APT15. О попытке вмешательства стало известно заранее, но несмотря на меры предосторожности злоумышленники смогли пробраться к участку сети BKG.

Как пишет DW, речь идет о первом случае вызова китайского посла в Германии с 1989 года, когда власти КНР разогнали студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь.

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